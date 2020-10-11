Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые предупредили о возвращении скарлатины

Анна Назайкина
11:02 11.10.2020
В последние годы произошло несколько вспышек этого инфекционного заболевания в Великобритании и Австралии.
Ученые предупредили о возвращении скарлатины
© Фото: Public Domain, National Institutes of Health (NIH)

Ученые изучили геном одного из бактериальных штаммов, вызывающих скарлатину. В ходе исследования выяснилось, что новизна вспышек этого заболевания состоит в том, что они произошли не по вине бактериальных штаммов, распространявшихся по миру в прошлые века. По мнению ученых, речь идет об эволюционировавших стрептококках группы А.

Молекулярный биолог Университета Квинсленда в Австралии Стефан Броуэр утверждает, что после 2011 года стало очевидно, что мир может столкнуться с пандемией, так как в Великобритании произошла вторая вспышка в 2014 году, в разных частях Австралии было еще несколько вспышек.

«Уровень заболеваемости вырос более, чем в пять раз, а число случаев скарлатины по всему миру составило более 600 тысяч», — рассказал ученый.

Согласно другим исследованиям, сообщает El Confidencial , этот бактериальный штамм сам оказался заражен вирусом под названием бактериофаг, благодаря чему получил новые возможности.

«Токсины попали в бактерию, когда она оказалась поражена вирусом, содержащим гены токсина. Мы доказали, что эти токсины позволяют стрептококку группы А более эффективно проникать в клетки хозяина, поэтому, возможно, у него больше возможностей, чем у других штаммов», — сообщает биолог Университета Квинсленда Марк Уокер.

Стоит отметить, что на данный момент справиться с недавними вспышками скарлатины помогает борьба с пандемией коронавируса. Ученые считают, что стрептококк группы A вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях.

«Но когда меры по социальному дистанцированию будут ослаблены, скарлатина, вероятно, вернется. Как и в случае с covid-19, для искоренения скарлатины, одной из самых распространенных и смертельно опасных детских болезней в истории, необходимо будет создать вакцину», — предположил биолог.

Скарлатина является острой инфекционной болезнью, она сопровождается повышением температуры тела у людей, а также воспалением и кожной сыпью. Заражение обычно происходит воздушно-капельным путем, и инфекция чаще всего поражает детей в возрасте 2-8 лет. В 40-е годы прошлого века с появлением антибиотиков удалось практически полностью победить эту болезнь.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:24 Армия
Видео
Разминирование взрывами: как работала установка УР-77 «Змей Горыныч» на учениях «Кавказ-2020»
10:03 В стране и мире
Опубликован проект сдачи ОГЭ в девятых классах в 2021 году
08:58 В стране и мире
Видео
Собянин назвал примерные сроки начала вакцинации от коронавируса
07:16 В стране и мире
В Красноярском крае нашли пропавших после столкновения лодок рыбаков
06:27 В стране и мире
Гинцбург рассказал о реакции на вакцину «Спутник V» у мужчин и женщин
Популярное
Популярное
Видео
Полное надувательство: как военные инженеры обманули «противника» в ходе учений «Кавказ-2020»
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.