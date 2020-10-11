Ученые предупредили о возвращении скарлатины

Ученые изучили геном одного из бактериальных штаммов, вызывающих скарлатину. В ходе исследования выяснилось, что новизна вспышек этого заболевания состоит в том, что они произошли не по вине бактериальных штаммов, распространявшихся по миру в прошлые века. По мнению ученых, речь идет об эволюционировавших стрептококках группы А.

Молекулярный биолог Университета Квинсленда в Австралии Стефан Броуэр утверждает, что после 2011 года стало очевидно, что мир может столкнуться с пандемией, так как в Великобритании произошла вторая вспышка в 2014 году, в разных частях Австралии было еще несколько вспышек.

«Уровень заболеваемости вырос более, чем в пять раз, а число случаев скарлатины по всему миру составило более 600 тысяч», — рассказал ученый.

Согласно другим исследованиям, сообщает El Confidencial , этот бактериальный штамм сам оказался заражен вирусом под названием бактериофаг, благодаря чему получил новые возможности.

«Токсины попали в бактерию, когда она оказалась поражена вирусом, содержащим гены токсина. Мы доказали, что эти токсины позволяют стрептококку группы А более эффективно проникать в клетки хозяина, поэтому, возможно, у него больше возможностей, чем у других штаммов», — сообщает биолог Университета Квинсленда Марк Уокер.

Стоит отметить, что на данный момент справиться с недавними вспышками скарлатины помогает борьба с пандемией коронавируса. Ученые считают, что стрептококк группы A вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях.

«Но когда меры по социальному дистанцированию будут ослаблены, скарлатина, вероятно, вернется. Как и в случае с covid-19, для искоренения скарлатины, одной из самых распространенных и смертельно опасных детских болезней в истории, необходимо будет создать вакцину», — предположил биолог.

Скарлатина является острой инфекционной болезнью, она сопровождается повышением температуры тела у людей, а также воспалением и кожной сыпью. Заражение обычно происходит воздушно-капельным путем, и инфекция чаще всего поражает детей в возрасте 2-8 лет. В 40-е годы прошлого века с появлением антибиотиков удалось практически полностью победить эту болезнь.