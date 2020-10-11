В Подмосковье теплоход с сотней людей на борту сел на мель
Предположительно, судно получило незначительные повреждения, устранением которых сейчас занимаются техники.
© Фото: iskona12, instagram
Теплоход сел на мель на Оке в подмосковных Луховицах. Неприятный инцидент произошел в районе населенного пункта Белоомут. Прогулочное судно следовало из Мурома в Москву. Видео с места происшествия очевидцы распространяют в социальных сетях.
«Судно на мели. И такое бывает на реке», - отметил в комментариях к видео один из очевидцев происшествия.
По непроверенной информации, теплоход получил незначительные повреждения. В настоящее время бригада техников ведет ремонт и готовит судно к возобновлению путешествия.
Этого с нетерпением ожидают 89 пассажиров и 41 член экипажа. Среди них никто не пострадал.