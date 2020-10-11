В Подмосковье теплоход с сотней людей на борту сел на мель

Теплоход сел на мель на Оке в подмосковных Луховицах. Неприятный инцидент произошел в районе населенного пункта Белоомут. Прогулочное судно следовало из Мурома в Москву. Видео с места происшествия очевидцы распространяют в социальных сетях.

«Судно на мели. И такое бывает на реке», - отметил в комментариях к видео один из очевидцев происшествия.

По непроверенной информации, теплоход получил незначительные повреждения. В настоящее время бригада техников ведет ремонт и готовит судно к возобновлению путешествия.

Этого с нетерпением ожидают 89 пассажиров и 41 член экипажа. Среди них никто не пострадал.