Ореховое изобилие: как в Алеппо возрождают завод популярных восточных закусок

На фабрике в Алеппо готовят самые популярные на востоке закуски – арахис, семечки и снеки из кукурузного крахмала. На первый взгляд небольшое предприятие производит за день тонны продукции.

Часть сырья сбывают фармацевтическим компаниям – так, горький миндаль используется для приготовления лекарственных препаратов.

Экономика Алеппо сильно пострадала во время войны. Боевики разграбили десятки предприятий и только сейчас они заново начинают работу.

«Алеппо был промышленным сердцем Сирии, и боевики его обескровили. Нам пришлось все отстраивать с нуля. Но главное - с помощью России мы победили, и перед нашими друзьями теперь в неоплатном долгу», - говорит директор фабрики Осман Кади.

От войны пострадали не только фабрики и заводы, утрата коснулась почти каждую семью в Алеппо. Те, кому повезло выжить и сохранить здоровье, теперь вынуждены обеспечивать сразу несколько семей.

«Мне приходится кормить четыре семьи: свою, двух братьев и наших родителей. Тяжело конечно, но я рад, что работа есть. Да и директор завода относится ко мне как к сыну и всегда помогает», - рассказывает рабочий Ваель Челло.

Заработать для своей семьи стараются мужчины всех возрастов. Дедушке Абеду Кураби помогают двое внуков.

«Жизнь понемногу налаживается. Жаль только, что сейчас используем чужое сырье. До войны сюда привозили лучшие сирийские орехи, кукурузу, но многие заводы уничтожены. Приходится обрабатывать китайскую продукцию», - говорит он.

Объемы производства сейчас вдвое меньше, чем до войны. Но каждое, даже малое предприятие, вносит свой вклад в возрождающуюся сирийскую экономику.