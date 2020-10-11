Алиев положительно оценил итоги десятичасовых переговоров по Нагорному Карабаху в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позитивно оценил итоги переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча на уровне глав МИД Армении и Азербайджана состоялась в Москве, продлилась более 10 часов и завершилась принятием совместного заявления.

«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», - сказал Алиев в беседе с РБК.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу накануне в полдень по местному времени. Баку и Ереван договорились прекратить взаимные обстрелы, начать диалог и обмен пленными, раненными и телами убитых.

Несмотря на это, через несколько часов после наступления тишины, обстрелы возобновились. Стороны обменялись обвинениями в нарушении соглашения. Ранее МЧС Азербайджана сообщило о ракетном обстреле города Гянджа, в результате которого погибли пятеро местных жителей. В Минобороны Армении факт обстрела опровергли.