Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

«Более 8,8 миллиардов рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», - информирует кабмин.

В документе отмечается, что необходимость дополнительного финансирования вызвана увеличением числа детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек. Оформить выплату можно будет, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном посещении МФЦ или органов социальной защиты.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января текущего года. Выплаты средств начались 1 июня. На них имеют право семьи с низкими доходами.

Размер пособия формируется в зависимости от региона: он составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем, это 5,5 тысяч рублей.