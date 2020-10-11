Воробьев назвал недопущение карантина в Подмосковье главной задачей руководства региона

На сегодняшний день главной задачей руководства Московской области является недопущение карантина из-за ситуации с коронавирусом, поскольку такой шаг может привести к сложностям в экономике. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Наша задача - не допустить закрытия на карантин. Если карантин, то все - дело труба, потому что экономика останавливается», - приводит «360» слова Воробьева.

В последнее время в России наблюдается резкий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Днем ранее в стране было зарегистрировано 12 846 случаев заражение, что стало рекордом для РФ за все время пандемии.

В связи с ростом числа заболевших COVID-19, в Кремле не исключили принятия дополнительных решений федеральным штабом, отметив, что о том, какие это будут решения, пока говорить рано.