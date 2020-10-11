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Ученые нашли способ сделать самолеты быстрее, благодаря рыбьей чешуе

Роман Захаров
10:40 11.10.2020
Специалисты пришли к выводу, что использование некоторых особенностей строения рыб в авиационной инженерии может открыть для отрасли новые перспективы в будущем.
Ученые нашли способ сделать самолеты быстрее, благодаря рыбьей чешуе
© Фото: Christel SAGNIEZ, Pixabay

Изучение передвижения рыб в воде подсказало ученым из Лондонского и Штутгартского университетов способ увеличить скорость самолетов. Об этом пишет журнал Scientific Reports, ссылаясь на результаты исследования.

Специалисты задумались над тем, что помогает рыбе двигаться в воде с минимальным трением. После изучения топологии поверхности чешуи европейского морского окуня и карпа было установлено, что перекрывающиеся области на поверхности рыбьей чешуи приводят к зигзагообразному движению жидкости при контакте, в результате чего появляется так называемый полосатый поток. Благодаря ему нейтрализуются колебания, которые приводят к турбулентности.

Ученые уверены, что если повторить эффект, установив искусственную «чешую» на аэродинамические поверхности, то это откроет новые перспективы для авиации. Модернизированные таким образом машины, по мнению специалистов, будут не только летать быстрее, но и потреблять меньше топлива.

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