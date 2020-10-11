Профессор центра имени Гамалеи объяснила, почему сейчас самое время привиться от гриппа

Заблаговременная вакцинация позволит защитить организм от тяжелого течения гриппа, сезонный подъем которого наблюдается в конце календарной осени.

Именно поэтому сейчас - лучшее время для того, чтобы сделать прививку, уверена заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Минздрава России, профессор Елена Бурцева.

«Для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября – начале декабря, с пиковыми значениями в январе – феврале. Для того, чтобы выработался защитный иммунитет, вакцинацию необходимо сделать заблаговременно – для формирования иммунитета необходимо две-три недели. Сейчас как раз благоприятное время пройти вакцинацию против гриппа» - заявила Бурцева.

Она напомнила об опасных осложнениях гриппа, которые наряду с пандемией коронавирусной инфекции могут стать испытанием для организма и причинами нежелательных последствий для здоровья.

«Очень важно понимать значение вакцинации против гриппа, потому что сочетанная инфекция гриппа с любым респираторным вирусом, в том числе SARS-CoV-2, всегда будет утяжелять течение заболевания. Поэтому если мы отсечем восприимчивость организма к гриппозной инфекции, то и другая инфекция, в том числе и новая коронавирусная, будет протекать значительно легче и без осложнений», - пообещала эксперт.

До вакцинации всем необходимо соблюдать масочный режим, напомнила Бурцева. Вирус гриппа относится к воздушно-капельным инфекциям, поэтому маски в сочетании с частым мытьем рук и соблюдением социальной дистанции могут стать достаточным средством профилактики.

«Кроме того, важной мерой профилактики для любой респираторной инфекции является ведение здорового образа жизни: прогулки на свежем воздухе, правильное питание, избегание массовых мероприятий и мероприятий внутри помещения, прием витаминов, ношение масок», - сказала завлабораторией.

Говоря о тех, кому прививка от гриппа показана в первую очередь, Елена Бурцева отметила детей, пенсионеров, медработников и педагогов, беременных и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

«Безусловно, инфицирование любой респираторной инфекцией, особенно гриппом и новой коронавирусной инфекцией, может привести к обострению соматических хронических заболеваний и развитию тяжелых осложнений, приводящих к летальному исходу. Вакцинация предупреждает для группы риска инфицирования гриппом, а для другой развития осложнений», - напомнила специалист.

Опасения побочных эффектов от вакцинации, которые служат основным аргументом противников прививок - беспочвенны, уверена Бурцева.

«В случае, если человек имел неблагоприятный опыт вакцинации против гриппа ранее, желательно проконсультироваться с лечащим врачом. Кроме того, в основном, вакцины инактивированные, то есть в них не содержится живого вируса, то есть вызвать какое-либо респираторное заболевание вакцинация не может», - уверенно заявила профессор.

Елена Бурцева еще раз призвала россиян привиться от гриппа. С ее слов, вакцинация - способ эффективной защиты на весь эпидемический сезон.

В составе гриппозных вакцин содержатся три-четыре вируса гриппа, которые представляют актуальность на текущий период, и состав вакцин един для всего мира. Его утверждает Всемирная организация здравоохранения.