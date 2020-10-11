Опубликован проект сдачи ОГЭ в девятых классах в 2021 году

Сдача основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году для учащихся девятых классов пройдет в три этапа. Соответствующий проект опубликован Минпросвещения на официальном Интернет-сайте нормативных правовых актов.

Согласно проекту, досрочная сдача экзамена запланирована с 20 апреля по 14 мая, с 21 мая по 1 июля состоится основной этап сдачи, и дополнительный - с 3 по 22 сентября. Большинство девятиклассников будут сдавать ОГЭ в дни основного этапа:

21 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

22 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

25 мая (вторник) - история, физика, биология, химия;

28 мая (пятница) - обществознание;

1 июня (вторник) - биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

4 июня (пятница) - русский язык;

8 июня (вторник) - математика;

11 июня (пятница) - литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор закончил сбор и анализ предложений по улучшению процедуры Единого государственного экзамена (ЕГЭ), поступивших от участников испытаний, их родителей и учителей по итогам экзаменов 2020 года. В ведомстве отметили, что все предложения будут рассмотрены.

Среди прочего было предложено проводить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вузы, освободив от экзаменов остальных выпускников школ. Также поступили рекомендации касательно организации видеонаблюдения на экзаменах.