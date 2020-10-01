В стране и мире Человек погиб при пожаре на западе Москвы Анна Берестовая Еще пять человек были спасены из загоревшегося здания. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press В западной части столицы в квартире жилого дома произошло возгорание. Пожар был зарегистрирован по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5. Пламя распространилось на площадь 10 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб. Соответствующую информацию сообщают РИА Новости. Еще двое взрослых и ребенок, проживающие на третьем этаже загоревшегося здания, и два человека со второго этажа были спасены. Подробности случившегося выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика