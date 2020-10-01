Человек погиб при пожаре на западе Москвы
Еще пять человек были спасены из загоревшегося здания.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В западной части столицы в квартире жилого дома произошло возгорание. Пожар был зарегистрирован по адресу улица 1-я Рейсовая, дом 5.
Пламя распространилось на площадь 10 квадратных метров.
В результате инцидента один человек погиб. Соответствующую информацию сообщают РИА Новости.
Еще двое взрослых и ребенок, проживающие на третьем этаже загоревшегося здания, и два человека со второго этажа были спасены.
Подробности случившегося выясняются.