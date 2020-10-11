Ученые назвали легкий способ подружиться с кошкой

Контакт с кошкой можно легко и быстро установить при помощи характерного кошачьего прищура. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, проведя два эксперимента.

В первом приняли участие 21 кошка и 14 домохозяйств. Специалисты установили, что кошки прищуриваются и медленно моргают в ответ на аналогичные действия хозяев. Во втором эксперименте задействовали 24 кошки. Выяснилось, что кошки охотнее подходят к руке человека после того, как он прищурился и медленно моргнул несколько раз.

По мнению психологов из Университета Сассекса, прищуренный взгляд для кошки является аналогом человеческой улыбки, так животные выражают позитивные эмоции. Ученые уверены, что полученные данные помогут владельцам лучше оценивать состояние своих питомцев, а также будут полезны специалистам приютов и ветеринарных кабинетов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.