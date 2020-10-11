Число заболевших коронавирусом за сутки в мире снова побило рекорд

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19, сообщается на сайте организации.

Напомним, накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.

Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Ранее в ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России. Специалисты отметили, что в стране есть опытные специалисты, которые могут определить необходимые меры.