В РПЦ выступили против провокаций для столкновения католиков и православных в Белоруссии

В Белоруссии возможны провокации, организаторы которых ставят перед собой цель спровоцировать втягивание католиков в протесты. Этого нельзя допустить. Такое мнение высказал замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Заявление Сергея Нарышкина абсолютно соответствует той ситуации, которая сегодня складывается в Белоруссии. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы не допустить втягивания религиозных организаций в политическое противостояние, чтобы политическое противостояние не переросло в религиозное» - отметил Щипков.

По словам Щипкова, его знакомые католики в Белоруссии отмечают давление и попытки втянуть их в протесты. На данные шаги они реагируют с отторжением. Слова первого замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ передает РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР имеет данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии. Он отметил, что за счет провокации планируется подстегнуть католическое население страны к активному участию в протестах. Нарышкин добавил, что для раскачивания ситуации в Белоруссии США используют «самые нечистоплотные методы».