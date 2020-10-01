В Ростовской и Воронежской областях увеличивается площадь природных пожаров
Причиной происходящего стала сухая и ветреная погода.
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В Воронежской области, где несколько дней назад удалось взять под контроль лесные пожары, огонь снова распространяется.
Причиной происходящего стала сухая и ветреная погода. На данный момент стихия уже уничтожила полсотни зданий, в том числе жилые дома. Спасатели уже приступили у эвакуцации людей из зоны природных пожаров.
В то же время, площадь возгорания почти в двое увеличилась и в Ростовской области.
Всего в Ростовской области сейчас полыхают 35 очагов и остановить пламя пока не удается.
Чтобы справиться со стихией, на помощь ростовским пожарным уже направили дополнительные силы из соседних регионов.