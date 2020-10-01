Россиянам дали советы по сохранению долголетия

Для сохранения долголетия необходимо поддерживать физическую форму, тщательно подходить к формированию рациона и развивать умственные способности в пожилом возрасте. Такие советы дала итальянский гериатр Сильвия Витали.

По ее мнению, очень действенным средством является двигательная активность. Она помогает предотвратить проблемы с кровоснабжением, также способствует умственной деятельности. Помимо этого, пожилым людям необходимо выполнять упражнения для развития внимания, на одновременное удержание в уме нескольких вещей, укреплять память.

Также следует придерживаться умеренного потребления калорий, питаться небольшими порциями. Специалист порекомендовала средиземноморскую диету - без жирных продуктов, с помидорами и оливковым маслом. Слова Витали передает РИА Новости.