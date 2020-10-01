Реставрация сгоревшего Нотр-Дама оказалась под угрозой

Во Франции реставрация уничтоженного пожаром собора Парижской Богоматери оказалась под угрозой из-за растраты.



Счетная палата страны выступила с заявлением, что Министерство культуры, которое руководит работами по восстановлению Нотр-Дама, потратило уже полмиллиона евро не целевым образом.

Уточняется, что большая часть средств ушла на оплату проектов, которые в итоге даже не были реализованы, а также внушительные зарплаты и премии сотрудникам министерства.

На данный момент Счетная палата инициировала расследование, чтобы выяснить, сколько всего осталось средств на реставрацию символа Парижа. По их данным, всего было собрано 850 миллионов евро, пишет Le Figaro.