Врач назвал главную опасность чеснока

Чеснок в сыром виде вреден для здоровья. Его употребление губительно сказывается на слизистой пищеварительного тракта. Об этом предупредил гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач отметил, что особенно страдают от чеснока пищевод и желудок. Людям, которые подвержены расстройствами пищеварения, лучше не есть чеснок вовсе, уверен он.

«Употребление продукта может вызвать серьезную ответную реакцию, вплоть до срыва стула», - предупредил врач в интервью радио Sputnik.

Лечить насморк при помощи чеснока тоже не стоит, уверен гастроэнтеролог. Такое народное средство просто опасно из-за способности чеснока разрушать слизистые. В результате, болезнетворные бактерии и микробы смогут беспрепятственно проникнуть в организм и тогда такое «лечение» нанесет больше вреда, чем пользы.

Впрочем, нельзя недооценивать и полезные качества этого продукта, заметил Харлов. Есть чеснок можно в составе готовых блюд, натирать им продукты и использовать в сушеном виде.