Эксперты назвали причины отсутствия второй волны COVID-19 в Китае

В Китае, откуда началось распространение коронавирусной инфекции по миру, удалось избежать второй волны пандемии. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте комиссии по здравоохранению Поднебесной.

Согласно приведенных сведений, за последние сутки на территории КНР зафиксировано лишь несколько десятков случаев COVID-19.

«С начала эпидемии зарегистрировано 85 521 случай заражения коронавирусом, от COVID умерли за это время 4 634 человека. За последние сутки в стране был диагностирован 21 новый случай коронавируса. По количеству заражений на 1 млн населения Китай сейчас занимает 202-е место в мире (данные сайта Worldometers)», - говорится в сообщении.

По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, добиться таких результатов китайцы смогли за счет личной дисциплины и решительности ответственных ведомств.

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем», - рассказал Альтштейн в беседе с РБК.

Еще одним фактором статистики по коронавирусу в Китае может быть распространение методов народной медицины в стране, которые укрепляют иммунитет в целом, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Видимо, их распространение в толще населения дает какие-то результаты для эффективности лечения», - отметила она.



Впервые мир узнал о коронавирусе нового типа в конце прошлого года. Первые случаи инфицирования были отмечены в многомиллионном городе Ухань провинции Хубэй.

Власти КНР закрыли регион на карантин, однако это не помогло и COVID-19 распространился по миру. Сегодня зарегистрировано около 37 миллионов носителей коронавируса, более одного миллиона - погибли.

В России ситуация находится под контролем. На фоне роста числа инфицированных, власти приняли ряд новых ограничений. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом продлил школьные каникулы и временно заблокировал действие проездных билетов столичных пенсионеров и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Это сделано для того, чтобы они лишний раз не появлялись в местах массового скопления людей.