Минобороны приступило к восстановлению жилфонда воинской части, на территории которой загорелся склад с боеприпасами

Минобороны Российской Федерации приступает к восстановлению жилого фонда в воинской части в Рязанской области. Также специалисты военного ведомства помогают жителям ближайших поселков отремонтировать поврежденные постройки.

В пострадавшем районе подключили свет и газ. Сейчас авиация помогает спасателям справиться с природными пожарами. Только накануне экипажи военных Ил-76 сбросили на очаги возгораний около полутора тысяч тонн воды.

Власти Рязанской области уже начали выплаты пострадавшим. Как заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, повторное возгорание на арсенале невозможно. Пожар полностью потушен и все очаги ликвидированы.