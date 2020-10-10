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Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в Сеть фотографии из окна квартиры

Ян Брацкий
08:03 10.10.2020
При условии активированной функции передачи геоданных, злоумышленники могут получить информацию о месте, в котором был сделан снимок.
Эксперт рассказал, почему нельзя выкладывать в Сеть фотографии из окна квартиры
© Фото: Sabine Bends, Pixabay

Человек, сделавший фотографию на мобильный телефон из окна собственной квартиры или офиса может легко стать объектом слежки.

Об этом пользователей социальных сетей предупредил заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин.

«Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана», - объяснил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Таким образом, если пользователь отправит фотографию личным сообщением, то в метке можно будет указать, где она была сделана, например город или улицу. Данная информация может быть использована недоброжелателями в личных целях, опасается эксперт.

Кроме того, Аверин призвал пользователей не выкладывать в Сеть фотографии авиабилетов и не сообщать об отъезде в отпуск. Так злоумышленники получат информацию о гарантированном отсутствии человека дома.

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