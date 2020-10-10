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СМИ сообщили о готовности властей Киргизии ввести комендантский час в Бишкеке

Ян Брацкий
08:28 10.10.2020
На такой шаг власти могут пойти для скорейшей нормализации обстановки в городе и наведению общественного порядка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости

В руководстве МВД Киргизии сообщили о введении в Бишкеке чрезвычайного положения. Особый режим вводится с субботу, 10 октября, а не с вечера пятницы, как ранее сообщил президент республики, уточнили в ведомстве.

Президент Сооронбай Жээнбеков своим указом потребовал ввести в столицу войска и тяжелую технику. Комендантом города назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев, пишет RT.

«Чрезвычайное положение вводится на территории города Бишкек с 10 октября 2020 года в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка» - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, комендант города пока не принимал решений о введении комендантского часа и запрете на въезд и выезд из города.

Уличные протесты захлестнули столицу Киргизии после прошедших четвертого октября парламентских выборов. Сторонники проигравших политических партий вышли на улицу с требованием отмены результатов голосования.

Начались столкновения с милицией. Силовики использовали для разгона демонстрантов спецсредства. Пострадавшие есть с обеих сторон.

На этом фоне президент республики Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку кабинет министров и заявил о готовности покинуть свой пост. Центризбирком признал итоги голосования недействительными.

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