В МИД Армении считают важнейшей задачей московских договоренностей по Карабаху укрепление механизмов прекращения огня
Важнейшей задачей московских договоренностей по Нагорному Карабаху является укрепление механизмов прекращения огня. Такое заявление сделал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента РФ. Он (Владимир Путин - прим. ред.) приложил личные усилия, как и другие (лидеры стран - прим. ред.). Но мы собрались (в Москве - прим. ред.), чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом России с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой», - добавил руководитель ведомства в эфире армянского телевидения.
Министр иностранных дел отметил, что три шага, которые были согласованы в принятом по итогам консультаций документе, последовательны, исходят один из другого и предполагают стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе и восстановление стабильности в регионе.
Армения и Азербайджан по итогам переговоров в российской столице достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры прекращения боестолкновений будут согласованы дополнительно.
При посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ Ереван и Баку также договорились начать «субстантивные переговоры» для мирного урегулирования противостояния.
Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.