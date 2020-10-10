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В МИД Армении считают важнейшей задачей московских договоренностей по Карабаху укрепление механизмов прекращения огня

Роман Захаров
Алексей Казанников
08:19 10.10.2020
Зограб Мнацаканян отметил, что три шага, которые были согласованы в принятом по итогам консультаций документе, последовательны, исходят один из другого и предполагают стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе и восстановление стабильности в регионе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: nikol.pashinyan, Facebook

Важнейшей задачей московских договоренностей по Нагорному Карабаху является укрепление механизмов прекращения огня. Такое заявление сделал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента РФ. Он (Владимир Путин - прим. ред.) приложил личные усилия, как и другие (лидеры стран - прим. ред.). Но мы собрались (в Москве - прим. ред.), чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом России с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой», - добавил руководитель ведомства в эфире армянского телевидения.

Министр иностранных дел отметил, что три шага, которые были согласованы в принятом по итогам консультаций документе, последовательны, исходят один из другого и предполагают стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе и восстановление стабильности в регионе.

Армения и Азербайджан по итогам переговоров в российской столице достигли договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Режим перемирия вступает в силу с 12 часов 00 минут 10 октября в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Конкретные параметры прекращения боестолкновений будут согласованы дополнительно.

При посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ Ереван и Баку также договорились начать «субстантивные переговоры» для мирного урегулирования противостояния.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на самопровозглашенную республику.

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