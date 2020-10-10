Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Верховной раде призвали закупить вакцину от коронавируса у России

Роман Захаров
08:13 10.10.2020
Депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Качура напомнил, что Украина в настоящий момент закупает у РФ газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов.
В Верховной раде призвали закупить вакцину от коронавируса у России
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Украине нужно будет приобрести российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Качура.

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», - объяснил он свою точку зрения в эфире телеканала NewsOne.

Народный избранник при этом подчеркнул, что у Киева нет права «не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь» на Украине. Качура также напомнил, что страна в настоящий момент закупает у РФ газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В пострегистрационных испытаниях принимают участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо. Это нужно для проверки эффективности вакцины. 

По словам Александра Гинцбурга, первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность разработанной Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи вакцины «Спутник V», появятся уже в начале ноября

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:28 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о готовности властей Киргизии ввести комендантский час в Бишкеке
08:19 В стране и мире
Видео
В МИД Армении считают важнейшей задачей московских договоренностей по Карабаху укрепление механизмов прекращения огня
06:04 В стране и мире
В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангаре
01:52 В стране и мире
МИД РФ призвал США закончить «соперничество великих держав»
06:24 В стране и мире
В Центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.