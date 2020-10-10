В Верховной раде призвали закупить вакцину от коронавируса у России

Украине нужно будет приобрести российскую вакцину от коронавируса, если препарат докажет свою эффективность. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Качура.

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан», - объяснил он свою точку зрения в эфире телеканала NewsOne.

Народный избранник при этом подчеркнул, что у Киева нет права «не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь» на Украине. Качура также напомнил, что страна в настоящий момент закупает у РФ газ, электроэнергию и ТВЭЛ для ядерных реакторов.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В пострегистрационных испытаниях принимают участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо. Это нужно для проверки эффективности вакцины.

По словам Александра Гинцбурга, первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность разработанной Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи вакцины «Спутник V», появятся уже в начале ноября.