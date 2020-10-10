Следователи детально восстановили маршрут пропавшего под Владимиром первоклассника

Для поисков первоклассника Савелия Роговцева во Владимирской области используется криминалистическая техника, поисковые собаки, фонари, квадрокоптеры, болотоходы и другая специализированная техника.

В ходе расследования уголовного дела осмотрено свыше 115 строений, включая жилые дома села Горки Мешковского района, следователи допросили более 250 человек. Специалисты МЧС осушили один искусственный водоем, милитаризационные колодцы, а так же при помощи водолазов исследовали ближайшие водоемы.

Следователи восстановили весь путь мальчика из школы домой. После уроков он сел в автобус, смеялся и разговаривал с другом, после чего вышел на своей остановке.

Известно, что некоторое время он провел на улице с другом, - как выяснилось потом, договорились пойти гулять, когда сделают уроки. Это видела и сопровождающая из автобуса, - Галина уже несколько лет возит детей в школу, а потом провожает по домам. Маршрут и остановки помнит детально.

«Кирилл и Савелий Роговцев остались на этой остановке. Мы развернули автобус и поехали обратно. Кирилл мне помахал рукой. Они еще здесь стояли, я им помахала и мы поехали дальше», - отметила сопровождавшая школьников Галина Ильченко.

Следователи рассматривают версию о похищении. Под личный контроль дело взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Мальчика ищут, что называется, всем миром. В лесах и заброшенных зданиях, на полях и пустырях.

Курсанты - танкисты прошли уже сотни километров, - по лесам и болотам. Сегодня еще раз проверяют окраины деревни Горки. Командование Западного военного округа (ЗВО) откликнулось оперативно - каждый день около 150 человек приезжают из части ранним утром, - и работают до позднего вечера.

«Вместе с поисковиками ищем детские вещи, особое внимание обращаем на заброшенные объекты, потому что мальчик мог туда залезть», - сказал военнослужащий Илья Строкин.

На участках с высокой травой военнослужащие выстраиваются в шеренгу, расстояние между бойцами минимальное, - идут медленно, осматривают тщательно. Здесь один из самых сложных участков для поиска, именно на таких работают военные.

Александр Роговцев благодарит всех, кто ищет его сына. Сейчас родителям нужно находиться дома, - участвовать в поисках им запретили.

«Первые несколько дней участвовали в поисках, потом нас попросили не вмешиваться», - признался отец мальчика.

Впервые за несколько недель в Горках начался дождь, вечером становится холодно. Мальчика ищут уже 11 дней. Кажется, очень долго, но здесь никто надежды не теряет.