Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следователи детально восстановили маршрут пропавшего под Владимиром первоклассника

Павел Ремнев
07:07 10.10.2020
К поискам пропавшего ребенка подключились военнослужащие, которые ежедневно прочесывают самые сложные участки местности.
Следователи детально восстановили маршрут пропавшего под Владимиром первоклассника
© Фото: ТРК Звезда

Для поисков первоклассника Савелия Роговцева во Владимирской области используется криминалистическая техника, поисковые собаки, фонари, квадрокоптеры, болотоходы и другая специализированная техника.

В ходе расследования уголовного дела осмотрено свыше 115 строений, включая жилые дома села Горки Мешковского района, следователи допросили более 250 человек. Специалисты МЧС осушили один искусственный водоем, милитаризационные колодцы, а так же при помощи водолазов исследовали ближайшие водоемы.

Следователи восстановили весь путь мальчика из школы домой. После уроков он сел в автобус, смеялся и разговаривал с другом, после чего вышел на своей остановке.

Известно, что некоторое время он провел на улице с другом, - как выяснилось потом, договорились пойти гулять, когда сделают уроки. Это видела и сопровождающая из автобуса, - Галина уже несколько лет возит детей в школу, а потом провожает по домам. Маршрут и остановки помнит детально.

«Кирилл и Савелий Роговцев остались на этой остановке. Мы развернули автобус и поехали обратно. Кирилл мне помахал рукой. Они еще здесь стояли, я им помахала и мы поехали дальше», - отметила сопровождавшая школьников Галина Ильченко.

Следователи рассматривают версию о похищении. Под личный контроль дело взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Мальчика ищут, что называется, всем миром. В лесах и заброшенных зданиях, на полях и пустырях.

Курсанты - танкисты прошли уже сотни километров, - по лесам и болотам. Сегодня еще раз проверяют окраины деревни Горки. Командование Западного военного округа (ЗВО) откликнулось оперативно - каждый день около 150 человек приезжают из части ранним утром, - и работают до позднего вечера.

«Вместе с поисковиками ищем детские вещи, особое внимание обращаем на заброшенные объекты, потому что мальчик мог туда залезть», - сказал военнослужащий Илья Строкин.

На участках с высокой травой военнослужащие выстраиваются в шеренгу, расстояние между бойцами минимальное, - идут медленно, осматривают тщательно. Здесь один из самых сложных участков для поиска, именно на таких работают военные.

Александр Роговцев благодарит всех, кто ищет его сына. Сейчас родителям нужно находиться дома, - участвовать в поисках им запретили.

«Первые несколько дней участвовали в поисках, потом нас попросили не вмешиваться», - признался отец мальчика.

Впервые за несколько недель в Горках начался дождь, вечером становится холодно. Мальчика ищут уже 11 дней. Кажется, очень долго, но здесь никто надежды не теряет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:04 В стране и мире
В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангаре
06:24 В стране и мире
Видео
«Разорван круг взаимного насилия»: в Совфеде оценили итоги переговоров по Нагорному Карабаху в Москве
03:11 В стране и мире
Видео
Лавров: главы МИД РФ, Армении и Азербайджана приняли совместный документ по итогам переговоров
01:52 В стране и мире
МИД РФ призвал США закончить «соперничество великих держав»
06:24 В стране и мире
В Центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.