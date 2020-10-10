Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой

В квартире певицы Валентины Легкостыповой обнаружили расписку об отчуждении жилья. Об этом рассказал адвокат дочери артистки Сергей Жорин.

«К счастью, никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. На данной стадии с ней ознакомиться нельзя», - приводит РИА Новости слова юриста.

Адвокат также сообщил, что в настоящий момент документ изучает следствие.

Ранее Жорин рассказал, что правоохранители обнаружили в квартире Легкоступовой улики, которые могут указывать на то, что певица была убита. При этом защитник подчеркнул, что убийство рассматривается в качестве одной из версий смерти артистки, в которой основным подозреваемым является ее муж.

Валентина Легкоступова известна публике по многим композициям, но главным ее хитом была песня «Ягода-малина». Артистка поступила в больницу в тяжелом состоянии в начале августа текущего года. Вскоре она впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Медики установили, что причиной смерти исполнительницы стал отек мозга. Дети Легкоступовой подозревают, что трагический инцидент произошел из-за избиения их матери ее мужем.