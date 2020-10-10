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Победа дипломатии: главные итоги прошедших в Москве переговоров по Нагорному Карабаху

Алексей Казанников
07:29 10.10.2020
Сторонам конфликта, при посредничестве Москвы, удалось согласовать поэтапные шаги по деэскалации ситуации в регионе.
Победа дипломатии: главные итоги прошедших в Москве переговоров по Нагорному Карабаху
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress

Десятичасовые переговоры Баку и Еревана в Москве принесли долгожданное перемирие в Нагорный Карабах. Всю ночь, пока шли переговоры в российской столице, в непризнанной республике было непривычно тихо.

Это были самые длинные переговоры за последние 20 лет и самые масштабные столкновения за тот же период - и вот Ереван и Баку при посредничестве России договорились о прекращении огня.

«С 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших - при посредничестве и в соответствии с критериями международного комитета Красного креста», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Больше десяти часов с небольшими перерывами - министры России, Армении и Азербайджана брали тайм-аут - и затем возвращались за стол. Только к трем часам ночи удалось согласовать совместный документ. Второй пункт, к слову, гласит, что параметры режима прекращения огня еще будут обсуждаться. Но еще важнее пункт третий: и Ереван и Баку с сегодняшнего дня должны совместно работать над достижением мира в Нагорном Карабахе.

«Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования», - добавил глава российской дипломатии.

О том, как тяжело было прийти к общему знаменателю, свидетельствует и то, что к журналистам в столь поздний час вышел только глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Хотя изначально в зале, подготовленном к общению с прессой, находились флаги трех стран.

Однако эта трехсторонняя встреча обошлась даже без традиционного для переговоров министров рукопожатия. Участники заняли свои места - и двери закрылись.

Подписанный документ - без преувеличения прорыв, констатирует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во время активных боевых действий не только собрать за одним столом враждующие стороны, но еще и уговорить их пойти на мировую - работа ювелирная.

«Я видела разного Сергея Викторовича Лаврова. Думала, что знала. Оказывается, узнала сегодня. За 11 часов переговорного марафона. Маэстро», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Реакция запада не заставила себя ждать. Экс-спецпредставитель США по урегулированию конфликтов в Евразии Кэри Кавано оценил, насколько сложно было прийти к компромиссному решению после интенсивных боевых действий в Нагорном Карабахе. А вот, что пишет британская The Guardian.

«Россия сделала первые шаги к тому, чтобы остановить наихудшую эскалацию боевых действий более, чем за четверть века, в регионе Нагорный Карабах, проведя в пятницу переговоры о прекращении огня», - пишет издание.

Но важней всего итоги трехсторонних консультаций для жителей самого Карабаха. Тишину, как сообщают местные жители, сейчас нарушает лишь гудение электрогенераторов. Город по-прежнему частично обесточен. И если обе стороны - и Армения и Азербайджан будут соблюдать договоренности - наконец-то можно будет приступить к решению проблем с электричеством и вернуться к нормальной мирной жизни.

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