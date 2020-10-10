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В мэрии Москвы оценили возможность закрытия баров и ресторанов

Роман Захаров
07:12 10.10.2020
В столичном руководстве утверждают, что если все будут строго соблюдать масочно-перчаточный режим, то, возможно, дополнительные ограничения не потребуются.
В мэрии Москвы оценили возможность закрытия баров и ресторанов
© Фото: Clara Margais, dpa, Globallookpress

Речь о закрытии в Москве баров и ресторанов пока не идет. Об этом заявили в мэрии столицы. Там отметили, что решающей будет следующая неделя: если все будут строго соблюдать масочно-перчаточный режим, то, возможно, дополнительные ограничения не потребуются.

Сейчас идут проверки. Магазины, где игнорируют меры санитарной безопасности штрафуют. При повторном нарушении - закрывают. На сегодняшний день приостановлена работа 170 предприятий торговли.

Накануне в России был установлен антирекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки - 12 126 человек. Москва оказалась на первом месте - 3 701 заболевших. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, по числу новых инфицированных город вышел на уровень апреля, но тестов сейчас делают в два раза больше, чем весной.

Сложная ситуация и в других регионах. В ряде республик и областей разворачивают дополнительные койки для больных. COVID-19, правда, в легкой форме, выявлен у двух губернаторов: Самарской области и Югры.

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