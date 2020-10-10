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В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангаре

Анна Касаткина
06:04 10.10.2020
Детали произошедшего уточняются, предварительно в воду попало 500 литров дизельного топлива.
В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангаре
© Фото: МЧС РФ

Около 500 литров топлива вылилось в Ангару с баржи в Кежемском районе Красноярского края. Введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», - говорится в заявлении спасательного ведомства.

В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС не привлекались, а режим ЧС введен местной администрацией.

В администрации РИА Новости сообщили, что детали произошедшего уточняются, предварительно в воду попало 500 литров дизельного топлива.

«Масляных пятен нет, последствия устранены», - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что режим ЧС в регионе также введен в Юксеевском сельсовете Большемуртинского района из-за разлива нефтепродуктов на территории предприятия «Север».

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