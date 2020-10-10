В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангаре
Около 500 литров топлива вылилось в Ангару с баржи в Кежемском районе Красноярского края. Введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», - говорится в заявлении спасательного ведомства.
В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС не привлекались, а режим ЧС введен местной администрацией.
В администрации РИА Новости сообщили, что детали произошедшего уточняются, предварительно в воду попало 500 литров дизельного топлива.
«Масляных пятен нет, последствия устранены», - сказал собеседник агентства.
В МЧС добавили, что режим ЧС в регионе также введен в Юксеевском сельсовете Большемуртинского района из-за разлива нефтепродуктов на территории предприятия «Север».