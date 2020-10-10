В Центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19

Отказаться от ношения маски после вакцинации от COVID-19 можно лишь спустя 21 день после введения второго компонента препарата и определения уровня антител. Такое заявление сделал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

При этом специалист добавил, что ели уровень антител окажется высоким, то маску можно будет не носить. Если же недостаточным, то ношение медицинской маски будет желательно.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В пострегистрационных испытаниях принимают участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо. Это нужно для проверки эффективности вакцины.

По словам Александра Гинцбурга, первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность разработанной Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи вакцины «Спутник V», появятся уже в начале ноября.