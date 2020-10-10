«Разорван круг взаимного насилия»: в Совфеде оценили итоги переговоров по Нагорному Карабаху в Москве

Договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутые в Москве между Ереваном и Баку, помогли разорвать замкнутый круг взаимного насилия. В этом уверен глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне министры иностранных дел Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина. Спустя 10 часов интенсивных переговоров было принято соглашение, состоящее из четырех пунктов.

В частности, стороны договорились прекратить боевые действия с полуночи 10 октября для обмена военнопленными и телами убитых.

«Произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс - если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил роль России, Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова в достижении необходимых договоренностей, а также поблагодарил власти Армении и Азербайджана за визит в Москву.

«Теперь главная ответственность, разумеется, на сторонах конфликта. Впереди много тяжелого - согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны», - добавил Косачев.

Вооруженное противостояние Баку и Еревана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах населенных пунктов непризнанной республики. Армения объявила о полной мобилизации, Азербайджан - о частичной.

На этом фоне лидеры России, США и Франции выступили с единым призывом к сторонам конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров для деэскалации ситуации.