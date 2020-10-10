Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, за что могут отключить коммунальные услуги

Виктория Ивашечкина
05:56 10.10.2020
В частности, доступ к услугам может быть ограничен в связи с проведением планово-профилактического ремонта и работами по обслуживанию.
Эксперт рассказал, за что могут отключить коммунальные услуги
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Член Ассоциации юристов России Артем Коростелев рассказал, что компаниям и физическим лицам могут приостановить предоставление коммунальных услуг по ряду причин Чаще всего при наличии задолженности, эксплуатации оборудования с нарушением, а также угрозе жизни и здоровью граждан.

Коростелев уточнил, что доступ к коммунальным услугам может быть ограничен или приостановлен в связи с неполной оплатой услуг или в неустановленные сроки. Также для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию при условии обязательного уведомления об этом потребителя за 10 дней до отключения, передает РИА Недвижимости

При этом без какого-либо уведомления плательщика коммунальные услуги могут отключить в случае угрозы или возникновения аварийной ситуации. Речь идет о сетях инженерно-технического обеспечения, в том числе водо-, тепло-, электро- и газоснабжения. Услуги могут отключить и при выявлении факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:04 В стране и мире
В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангаре
03:11 В стране и мире
Видео
Лавров: главы МИД РФ, Армении и Азербайджана приняли совместный документ по итогам переговоров
01:52 В стране и мире
МИД РФ призвал США закончить «соперничество великих держав»
02:49 В стране и мире
Видео
Армения и Азербайджан договорились приступить к субстантивным переговорам по Карабаху
04:20 В стране и мире
Видео
Помощь делом: как в Сирии поддерживают семьи, оставшиеся без кормильцев
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Названа главная ошибка при варке картофеля
Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.