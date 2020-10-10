Эксперт рассказал, за что могут отключить коммунальные услуги

Член Ассоциации юристов России Артем Коростелев рассказал, что компаниям и физическим лицам могут приостановить предоставление коммунальных услуг по ряду причин Чаще всего при наличии задолженности, эксплуатации оборудования с нарушением, а также угрозе жизни и здоровью граждан.

Коростелев уточнил, что доступ к коммунальным услугам может быть ограничен или приостановлен в связи с неполной оплатой услуг или в неустановленные сроки. Также для проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию при условии обязательного уведомления об этом потребителя за 10 дней до отключения, передает РИА Недвижимости.

При этом без какого-либо уведомления плательщика коммунальные услуги могут отключить в случае угрозы или возникновения аварийной ситуации. Речь идет о сетях инженерно-технического обеспечения, в том числе водо-, тепло-, электро- и газоснабжения. Услуги могут отключить и при выявлении факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя.