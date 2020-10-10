В Приморье пассажир остановил несущийся автобус после смерти водителя

В Приморье мужчина остановил переполненный пассажирами неуправляемый автобус после внезапной смерти водителя. Позже сотрудники находкинской полиции выразили благодарность жителю микрорайона Врангель. Уточняется, что в автобусе находилось примерно 40 человек.

Автобус двигался по маршруту «Врангель-Находка», когда внезапно скончался водитель транспорта. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что автобус, отъехав от остановки «Первостроители», направился в сторону города, но спустя несколько минут водителю стало плохо, и он упал на пол с водительского сиденья.

В это время один из пассажиров, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков, не растерялся и оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство.

«Все случилось рано утром, когда в 7.30 я сел на маршрутный автобус, чтобы доехать до работы. В это время транспорт уже был заполнен людьми, примерно человек 40 было. Кто-то ехал на работу, а кто-то на учебу», - рассказал мужчина.



По его словам, буквально через пару минут после того как двинулся автобус, он увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. В этот момент Василий осознал, что могла произойти трагедия, если бы он не остановил автобус. Транспортное средство могло бы съехать в кювет.

Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко поблагодарил мужчину за проявленные смелость и самоотверженность, вручив ему благодарственное письмо.