Космонавты на МКС не получат новогодние подарки из-за переноса старта «Прогресса МС-16»

Космонавты Международной космической станции не получат новогодние подарки из-за переноса старта грузового корабля «Прогресс МС-16». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Отправка «Прогресс МС-16», на борту которого, в том числе, должны были находиться подарки, была запланирована на 11 декабря, однако не состоится.

«Принято решение перенести запуски грузового корабля "Прогресс МС-16" и гидрометеорологического спутника "Арктика-М", намеченные на декабрь 2020 года, на 2021 год в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок», - сообщил собеседник РИА Новости.

Он добавил, что точные даты запусков будут названы позднее.

Корабли «Прогресс» используются для доставки на станцию грузов для экипажа, а также топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.