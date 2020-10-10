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Эксперты рассказали о риске повторного ношения одноразовых перчаток

Виктория Ивашечкина
04:30 10.10.2020
Также уточняется, что стирка изделия может деформировать их защитный слой.
Эксперты рассказали о риске повторного ношения одноразовых перчаток
© Фото: Pixabay

Эксперты заявили, что повторное ношение одноразовых медицинских перчаток – это небезопасное решение. Уточняется, что, выворачивая ее при втором использовании, перчатка может деформироваться, загрязниться, истончиться, что повысит риск заражения коронавирусом.

«Одноразовые резиновые перчатки не следует использовать повторно. Правильное снятие перчаток предусматривает их выворачивание - грязная часть внутри, а чистая снаружи», - отметили эксперты, передает РИА Новости.

По их мнению, выворачивая перчатки обратно, человек должен найти способ вывернуть их правильно, чтобы внутренняя часть не была загрязнена. С тонкими эластичными перчатками это практически невозможно. Об этом рассказала врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

По ее словам, убедиться в сказанном довольно просто, достаточно провести эксперимент в домашних условиях. Нужно нанести на перчатки муку или крахмал и попробовать их осторожно снять и вывернуть обратно.

«Благодаря этому опыту вы поймете, что, как ни старайтесь, а часть муки или крахмала все равно останется на руках, подобно микробам», - объяснила врач.

Стирка одноразовых перчаток может деформировать их защитный слой. Медики, например, для сохранения целостности перчаток не наносят на руки крем, чтобы воспрепятствовать разрушению материала, из которого они изготовлены.

По мнению экспертов, при повторном ношении одноразовых медицинских перчаток, которые в ходе эксплуатации могли деформироваться, кроме коронавируса, на коже рук домой можно принести кишечные инфекции и даже грипп.

Ранее дерматолог объяснила, что одноразовые защитные перчатки следует носить не более двух часов, обработав руки перед надеванием в целях гигиены и после снятия, чтобы не допустить повреждения кожи.

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