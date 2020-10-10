Помощь делом: как в Сирии поддерживают семьи, оставшиеся без кормильцев

Под присмотром опытных закройщиков школьники из Алеппо осваивают будущую профессию. Дети и подростки проходят производственную практику по специальности «Швейное мастерство».

«У нас здесь обучаются и работают около 50 человек. Многие еще совсем молоды. И раньше они не умели даже вдеть нитку в иголку. Но они быстро учатся», - рассказывает наставник Таха Шахбан.

В основном здесь учатся те, кто потерял на войне отцов и братьев. Такая подработка – одна из немногих возможностей заработать.

«О моей беде узнали в фонде поддержки, позвонили и предложили прийти на эти курсы. И вы знаете, мне даже здесь нравится. И заработок есть», - делится ученица Дия Раджан.

Это часть большой государственной программы помощи семьям, потерявшим кормильцев.

«Мы поддерживаем каждую семью, чьи кормильцы погибли или получили ранение, в зависимости от потребностей. Это и финансовая помощь, и обеспечение жильем, и трудоустройство, как в данном случае. Эти дети получат и образование в государственных учебных заведениях, и рабочую специальность. И в дальнейшем они легко смогут найти работу на швейных и текстильных фабриках» - поясняет руководитель фонда поддержки семей погибших, председатель бюро Партии Баас по образованию в Алеппо Рана Юсуф.

Офицеры российского центра по примирению враждующих сторон стараются оказывать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Для этих детей привозят продукты и школьные рюкзаки.

«Та небольшая помощь, которую мы стараемся вам оказать, думаю, она вам поможет. Тем, кто пойдет в школу, рюкзаки, которые мы выдадим, помогут в приобретении знаний», - обращается к детям начальник российского ЦПВС в Алеппо Виталий Морозов.

За время работы российского центра по примирению враждующих сторон его сотрудники провели свыше 2,5 тысяч гуманитарных акций, передали сирийским гражданам больше 4 тысяч тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.