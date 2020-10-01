Спасатели отправились на поиски двух альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе

На горе Эльбрус начата спасательная операция по поиску двух альпинистов, прибывших из Мытищ и заблудившихся в процессе восхождения. Информацию о старте поисков предоставили в отделении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Альпинисты сбились с пути на высоте около 4,8 тысяч метров. Сообщение с просьбой о помощи поступило в спасательную службу в 22.25 по московскому времени 30 сентября.

На поиски незарегистрированной группы отправились четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда российского МЧС.

В этот же день на Эльбрусе уже была организована другая спасательная операция. Два альпиниста из Набережных Челнов вызвали спасателей, находясь на высоте 5,2 тысячи метров. Для помощи спортсменам, один из которых, согласно сообщению, поступившему в МЧС, почувствовал себя плохо при восхождении, были направлены шесть профессионалов.