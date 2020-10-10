В стране и мире Лавров: главы МИД РФ, Армении и Азербайджана приняли совместный документ по итогам переговоров Виктория Ивашечкина ️Трехсторонние консультации по гуманитарному перемирию в Карабахе длились 10 часов. © Фото: MFA Russia globallookpress Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главы дипведомств России, Армении и Азербайджана приняли совместный документ по итогам переговоров. Напомним, трехсторонние консультации по гуманитарному перемирию в Карабахе длились 10 часов. Стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Таким образом, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Отмечается, что стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика