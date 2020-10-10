Лавров: главы МИД РФ, Армении и Азербайджана приняли совместный документ по итогам переговоров
️Трехсторонние консультации по гуманитарному перемирию в Карабахе длились 10 часов.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главы дипведомств России, Армении и Азербайджана приняли совместный документ по итогам переговоров.
Напомним, трехсторонние консультации по гуманитарному перемирию в Карабахе длились 10 часов.
Стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.
Таким образом, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.
Отмечается, что стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.