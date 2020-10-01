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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и призвали стороны к прекращению огня

Лина Давыдова
00:03 01.10.2020
Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и призвали стороны к прекращению огня
© Фото: Kremlin Pool, Kay Nietfeld Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы призвали стороны конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и максимальной сдержанности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Франции выразили серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями в Нагорном Карабахе. 

Путин и Макрон также выразили готовность к заявлению от имени лидеров Минской группы в пользу прекращения эскалации в регионе.

«Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств-сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны.

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