Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и призвали стороны к прекращению огня

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы призвали стороны конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике к скорейшему и полному прекращению огня, деэскалации напряженности и максимальной сдержанности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Франции выразили серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Путин и Макрон также выразили готовность к заявлению от имени лидеров Минской группы в пользу прекращения эскалации в регионе.

«Выражена готовность к тому, чтобы от имени лидеров государств-сопредседателей Минской группы (Россия, Франция и США) было сделано заявление в пользу незамедлительного прекращения вооруженного противостояния и возобновления переговорного процесса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны.