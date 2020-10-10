Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия внесла в ООН проекты по укреплению доверия в космосе

Анна Касаткина
02:15 10.10.2020
По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, деятельность, нацеленная на военное превосходство в космосе, крайне деструктивна.
Россия внесла в ООН проекты по укреплению доверия в космосе
© Фото: pixabay

США и другие западные страны все больше рассматривают космос как арену боевых действий и цинично прикрывают такую позицию международными соглашениями. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН.

Заявление Ермакова зачитал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

«В соответствии с доктринальными установками США, некоторых других стран Запада и НАТО в целом, космос все больше рассматривается в качестве арены ведения боевых действий, в том числе наступательного характера», - говорится в нем.

Ермаков отметил, что деятельность, нацеленная на военное превосходство в космосе вплоть до полного господства, крайне деструктивна. Переговоры по соглашению о прекращении гонки вооружений в этой сфере блокируются США, указал он.

«При этом показательным в плане цинизма является то, что указанные задачи ведения боевых действий в космосе, в том числе и в наступательных целях, позиционируются как якобы соответствующие международному праву, включая Договор о космосе 1967 года, направленный на использование космического пространства в мирных целях», - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, все космические значимые государства должны заключить соглашение, которое будет предусматривать запрет на размещение оружия в космосе и применять силу или угрожать силой космическим объектам. Ермаков назвал важным шагом в этом контексте международную инициативу и политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе. Россия, сообщил он, вносит на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций по мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности.

Ранее позицию РФ по вопросу запрета на милитаризацию космоса выразил президент страны Владимир Путин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:49 В стране и мире
Армения и Азербайджан договорились приступить к субстантивным переговорам по Карабаху
21:35 В стране и мире
Число новых случаев инфицирования COVID-19 в Москве вышло на уровень апреля
20:04 В стране и мире
«Специфических» веществ не обнаружено: дно бухт Тихая и Безымянная на Камчатке сняли на видео
19:28 Армия
Авиация Минобороны РФ сбросила более 1,4 тысяч тонн воды в районе ЧС под Рязанью
19:09 В стране и мире
Собянин оценил возможность введения новых ограничений по коронавирусу
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Названа главная ошибка при варке картофеля
Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.