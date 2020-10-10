Россия внесла в ООН проекты по укреплению доверия в космосе

США и другие западные страны все больше рассматривают космос как арену боевых действий и цинично прикрывают такую позицию международными соглашениями. Об этом говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН.

Заявление Ермакова зачитал первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

«В соответствии с доктринальными установками США, некоторых других стран Запада и НАТО в целом, космос все больше рассматривается в качестве арены ведения боевых действий, в том числе наступательного характера», - говорится в нем.

Ермаков отметил, что деятельность, нацеленная на военное превосходство в космосе вплоть до полного господства, крайне деструктивна. Переговоры по соглашению о прекращении гонки вооружений в этой сфере блокируются США, указал он.

«При этом показательным в плане цинизма является то, что указанные задачи ведения боевых действий в космосе, в том числе и в наступательных целях, позиционируются как якобы соответствующие международному праву, включая Договор о космосе 1967 года, направленный на использование космического пространства в мирных целях», - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, все космические значимые государства должны заключить соглашение, которое будет предусматривать запрет на размещение оружия в космосе и применять силу или угрожать силой космическим объектам. Ермаков назвал важным шагом в этом контексте международную инициативу и политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе. Россия, сообщил он, вносит на рассмотрение Первого комитета ГА ООН проекты резолюций по мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности.

Ранее позицию РФ по вопросу запрета на милитаризацию космоса выразил президент страны Владимир Путин.