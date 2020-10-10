Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и телами погибших
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Армения и Азербайджан согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
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Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными и телами погибших
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Армения и Азербайджан согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
В ДPУГИХ CMИ
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