Итоги 10 часов переговоров в Москве: в Нагорном Карабахе объявлено перемирие

В Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября объявлено перемирие. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве.

«Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», - сообщается в документе.

Трехсторонние консультации по гуманитарному перемирию в Карабахе и завершились на 11-м часу. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ️Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по данному вопросу.