Армения и Азербайджан договорились приступить к субстантивным переговорам по Карабаху.

Также сообщается, что трехсторонние консультации по гуманитарному перемирию в Карабахе на 11-м часу завершились. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ️Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по данному вопросу.

Уточняется, что с 12:00 10 октября в Карабахе объявлено перемирие.

«Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста», - говорится в документе.

Также отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. В документе говорится и о том, что стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

Напомним, острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября текущего года. Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху - ранее призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.