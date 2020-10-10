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Эксперты назвали десять главных ошибок при приготовлении курицы

Виктория Ивашечкина
02:44 10.10.2020
По словам экспертов, частой ошибкой неопытных кулинаров является недостаточная прожарка мяса.
Эксперты назвали десять главных ошибок при приготовлении курицы
© Фото: Pixabay

Эксперты перечислили десять наиболее распространенных ошибок при приготовлении курицы. К примеру, мясо, птицу и рыбу нельзя мыть. Так как бактерии, которых полно на их поверхности, будут разнесены по всей кухне с микрокаплями воды.

«Поэтому оставьте эту забаву, лучше перед приготовлением просто промокните птицу бумажным полотенцем», - говорится в статье издания Baltijas Balss.

Кроме того, не следует класть курицу на неразогретую сковороду. Это может привести к тому, что мясо прилипнет, а его волокна разорвутся. Также курицу, купленную в магазине, не нужно использовать для варки бульона, вместо этого нужно использовать домашнюю птицу.

Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что при варке не сливают первый бульон.

«Мыть нельзя, зато бульон сливать можно. Даже нужно: так вы избавитесь от всех бактерий, которые раньше пытались смыть», - говорится в материале.

Частой ошибкой кулинаров-новичков является и недостаточная прожарка мяса. Так, курица готовится очень быстро, однако если торопиться, то существует риск подхватить сальмонеллу.

Другой грубой ошибкой является покупка замороженной птицы. По словам экспертов, производители говорят, что курицу подвергают шоковой заморозке, то есть замерзает она очень быстро. При этом мясные волокна не успевают повредиться и деформироваться так, как это происходит при медленной заморозке в обычном холодильнике. При этом после приготовления мясо теряет вкус и сочность.

Также не нужно размораживать курицу в микроволновке, так как СВЧ-печь разогревает продукты неравномерно. В результате получается так, что с одного края птица еще даже не начала оттаивать, а с другого уже слегка сварилась.

Неправильной является и готовка мяса «прямо из холодильника». Так, перед приготовлением продукт нужно оставить на столе хотя бы на полчаса, чтобы он прогрелся до комнатной температуры.

Класть курицу в горячую воду также является ошибкой. Варить мясо или птицу можно только в холодной воде — они должны согреваться одновременно. Иначе из-за разницы температур мясо получится жестким и невкусным.

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