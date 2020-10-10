Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарных норм в Москве

В Москве Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Добавляется, что в субботу, 10 октября, управлением были проведены рейдовые проверки в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах. В ходе проверок были выявлены нарушения.

В частности, в рамках мониторинга было проверено 12 объектов торговли, из них в семи объектах были выявлены нарушения: в шести магазинах «Пятерочка» и в магазине «Ашан». Кроме того, нарушения санитарно-эпидемиологических требований установлены и при проверке театра Луны на Малой Ордынке, театре Моссовета, торговых центрах Столица и Солнечный (ЗАО).

Также в ведомстве напомнили гражданам, что за нарушения противоэпидемического режима в период угрозы распространения коронавируса предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей.