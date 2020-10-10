В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом
Общее число летальных исходов достигло 5595.
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В Москве скончались еще 35 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу заболеваемости инфекцией.
«В Москве за сутки скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Общее число умерших достигло 5595. Днем ранее сообщалось о 30 летальных исходах.