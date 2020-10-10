В стране и мире Коронавирус В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом Анна Касаткина Общее число летальных исходов достигло 5595. © Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globellookpress В Москве скончались еще 35 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу заболеваемости инфекцией. «В Москве за сутки скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении. Общее число умерших достигло 5595. Днем ранее сообщалось о 30 летальных исходах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика