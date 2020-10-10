Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 37 миллионов человек

В мире количество выявленных инфицированных COVID-19 превысило 37 миллионов, следует из данных Университета Джона Хопкинса, специалисты которого ведут статистику на основе информации федеральных и местных властей, международных организаций, включая СМИ.

По последним данным, в мире зарегистрированы 37 010 669 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии скончались 1 069 836 человек, инфицированных COVID-19.

Стоит напомнить, что отметка в 36 миллионов выявленных случаев заражения COVID-19 в мире была пересечена 8 октября. В этот же день ВОЗ отметила рекордный суточный прирост инфицирования коронавирусом - 338 779 человек.