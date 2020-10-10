В Москве выявили более 90 нарушителей масочного режима в магазинах

На северо-западе Москвы сотрудники объединения административно-технических инспекций совместно с полицией провели рейд по выявлению нарушителей масочного режима среди посетителей столичных торговых центров и магазинов. В результате проверок были составлены 93 протокола.

«Сегодня сотрудниками полиции совместно с ОАТИ был произведен рейд по торговым центрам и магазинам Москвы на предмет соблюдения масочного режима в результате чего было составлено 93 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы», - участковый уполномоченный ОМВД РФ по Хорошевскому району Москвы Олег Зверев.

По его словам, за на такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 4 тысяч рублей. В ходе рейда было проверено 19 столичных магазинов и торговых центров, уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил горожанам, что согласно информации Роспотребнадзора, требования носить маску и перчатки в магазинах в условиях пандемии коронавируса не являются нарушением прав потребителей. И торговые предприятия имеют полное право отказать в обслуживании посетителям без масок и перчаток в условиях режима повышенной готовности.