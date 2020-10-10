Штраф до полумиллиона: в цирке Никулина нашли нарушения санитарных норм

Цирк Никулина на Цветном бульваре в Москве могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в Роспотребнадзоре.

В субботу, 10 октября, в учреждении провели проверку с целью контроля проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«В рамках данного обследования были выявлены следующие нарушения: не везде нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования - она отсутствует при входе в здание, в гардеробе и в санузлах. Также при входе размещен только один санитайзер для посетителей, также отсутствуют санитайзеры в служебных помещениях», - сказала эксперт столичного управления Роспотребнадзора Евгения Гореева.

Она заявила, что за данные нарушения предусмотрен штраф.

«За выявленные нарушения предусмотрена ответственность в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, максимальный административный штраф по данной статье - до 500 тысяч рублей», - добавила специалист.

Всего в столице за нарушение масочно-перчаточного режима закрыли около 170 предприятий торговли.