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МО Армении: режим прекращения огня в Карабахе в основном сохранялся

Иван Линдеманн
21:05 10.10.2020
Комментариев от Азербайджана на этот счет пока не поступало.
МО Армении: режим прекращения огня в Карабахе в основном сохранялся
© Фото: Минобороны Азербайджана, РИА Новости

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в субботу, 10 октября, в основном сохранялся. Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Были отдельные провокации, на которые отвечала Армия обороны», - сказал он на брифинге, передают РИА Новости.

По его словам, на некоторых участках линии соприкосновения Ереван позволил Баку забрать тела погибших, но этот процесс пришлось остановить.

«Отныне этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, так как он также используется для провокаций», - подчеркнул Ованнисян.

Также по словам представителя МО Армении, по данным на пятницу и до полудня субботы азербайджанская сторона потеряла примерно 200 человек убитыми, 4 единицы автотехники и 3 беспилотника.

Комментариев от Азербайджана на этот счет пока не поступало.

О прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта Баку и Ереван договорились накануне. По приглашению Владимира Путина главы МИД двух стран прибыли в Москву, где провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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