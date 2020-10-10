Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана

В субботу вечером глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зограбом Мнацаканяном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трех стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения “на земле”», - говорится в сообщении.

Накануне, главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. В результате десятичасовых переговоров Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сегодня в 12.00 по местному времени (11.00 по московскому) в непризнанной республике вступил в силу режим прекращения огня.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязались приступить к субстантивным переговорам, прекратить огонь и начать обмен военнопленными и телами убитых.